نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز مباريات اليوم الإثنين 1-4-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" مباريات اليوم الاثنين 1-04-2024، وأبرزهم مباراة قوية بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي.

مباريات اليوم الدوري الإسباني فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3 الدوري الإيطالي

بولونيا X ساليرنيتانا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1 كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2 ساسولو Xأودينيزي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



ليتشي X روما – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



إنتر ميلان X إمبولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 الدوري السعودي الأهلي X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC الرائد X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC الحزم X ضمك – الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC