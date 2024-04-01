الرياضة

تعرف على أبرز مباريات اليوم الإثنين 1-4-2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز مباريات اليوم الإثنين 1-4-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" مباريات اليوم الاثنين 1-04-2024، وأبرزهم مباراة قوية بين والاتحاد في دوري روشن السعودي.


مباريات اليوم

الدوري الإسباني

فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي


بولونيا X ساليرنيتانا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1    

كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2    

ساسولو Xأودينيزي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1  
 
ليتشي X روما – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1    
 


إنتر ميلان X إمبولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1    

الدوري السعودي

الأهلي  X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC

الرائد X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC

الحزم X ضمك – الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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