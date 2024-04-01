نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز مباريات اليوم الإثنين 1-4-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" مباريات اليوم الاثنين 1-04-2024، وأبرزهم مباراة قوية بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي.
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
بولونيا X ساليرنيتانا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
ساسولو Xأودينيزي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ليتشي X روما – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان X إمبولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري السعودي
الأهلي X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC
الرائد X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC
الحزم X ضمك – الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC