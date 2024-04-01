نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد يهاجم هالاند لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال روي كين القائد السابق لفريق مانشستر يونايتد، إن إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي بأنه كان أشبه بلاعب في دوري الدرجة الثانية، خلال تعادل فريقه سلبيا مع ضيفه أرسنال بالدوري الإنجليزي.

وفشل سيتي في هز شباك ضيوفه للمرة الأولى منذ 58 مباراة على مستوى كافة المسابقات، لكن كين خص هالاند بالانتقاد على أدائه المتواضع.

وقال كين لشبكة "سكاي سبورتس" "المستوى العام للاعب متدن للغاية، وليس فقط اليوم".

وأضاف "أمام المرمى هو الأفضل في العالم، لكن على المستوى العام للعب بالنسبة للاعب فهو متدن للغاية، ليس فقط اليوم، عليه أن يتحسن".

زأتم "إنه أشبه بلاعب في دوري الدرجة الثانية، هذا هو رأيي، عليه أن يتطور بشكل عام، أن تكون مهاجمًا مذهلا هو أمر رائع، لكن عليه تحسين مستواه الشامل للعبة".