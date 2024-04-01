نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الـ26 من الدوري السعودي اليوم الإثنين 1- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2023-2024.

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ضمك ضد الحزم، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الرائد ضد الخليج، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الاتحاد ضد الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.