نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق حامد في مهمة جديدة.. موعد مباراة الحزم وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة السعودية مباراة الحزم وضمك وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موقف الحزم وضمك في جدول الدوري السعودي

صعد الحزم إلى الدوري السعودي الممتاز في الموسم الحالي بعد ان كان ينافس في الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

في حين احتل ضمك المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 36 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 12 مباراة.



موعد مباراة الحزم وضمك في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الحزم وضمك يوم الإثنين 1 إبريل 2024 على ملعب الحزم معقل الحزم وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة SSC Extra 2 HD السعودية بنقل أحداث المباراة.

وكان الحزم قد خسر من التعاون برباعية نظيفة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي كما خسر ضمك من الخليج بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل ضمك المركز السابع برصيد 34 نقطة.