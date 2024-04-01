نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1- 4- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم عن مباريات الدوريات العالمية أبرزها مباريات الدوري الإسباني والإيطالي والسعودي والتي يتنافس فيها نجوم الكرة العالمية على مختلف البطولات.

تقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث مباريات الدوري الإيطالي والدوري الإسباني في الموسم الحالي بينما تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1- 4- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة



ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم الإثنين في البطولات الأوروبية والعالمية...



* الدوري الإسباني:

- فياريال وأتلتيكو مدريد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإيطالي:

- بولونيا وساليرنيتانا الساعة 12 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- كالياري وهيلاس فيرونا الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- ساسولو واودينيزي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- ليتشي وروما الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- إنتر ميلان وإمبولي الساعة 9 الا ربع مساء بتوقيت مصر

* الدوري السعودي:

- الأهلي والاتحاد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الرائد والخليج الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الحزم وضمك الساعة 9 مساء بتوقيت مصر