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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بكشف اللغز وراء دفع كفالة لاعب كرة القدم المشهور داني ألفيس بمبلغ يقدر بمليون دولار (نحو 850 ألف جنيه إسترليني) للإفراج عنه من السجن.

من دفع كفالة خروج داني الفيس من السجن؟

ووفقًا لتقرير الصحيفة، نجح اللاعب البرازيلي في جمع المبلغ اللازم للخروج من السجن يوم الاثنين الماضي، بعد أيام من التكهنات حول مصدر هذه الأموال.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرصدة ألفيس في البنوك تم تجميدها أثناء فترة اعتقاله، الأمر الذي عرقل جهوده لدفع الكفالة والإفراج عنه.

وبحسب الصحيفة، كشفت الصحافية الإسبانية ماريسا مارتن بلاسكيز عن مجلة برازيلية قدمت الكفالة للنجم البرازيلي لتأمين حصولها على مقابلة حصرية معه.

وأوضحت الصحيفة أن مجلة "فييستا" البرازيلية قدمت عرضًا مثيرًا لدفع المبلغ كاملًا مقابل إجراء مقابلة حصرية مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن المجلة المذكورة تُعتبر معروفة في البرازيل بتقديم تقارير مميزة عن الشخصيات البارزة في البلاد، وأيضًا على المستوى الدولي.

وأضافت الصحيفة أن هناك سلسلة من المتطلبات يجب تحقيقها من قِبل ألفيس، بما في ذلك إجراء مقابلة فيديو ترويجية لقصته، ومن الممكن أن يُعتبر المبلغ الذي دُفع بمثابة دفعة مُقدمة لتلك المقابلة.

وأكدت الصحيفة أن من بين المتطلبات التي وافق عليها ألفيس ضرورة مشاركة زوجته جوانا سانز في المقابلة أيضًا.