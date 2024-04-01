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أحمد جودة - القاهرة - استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل الحالي، قام تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بتحليل نقاط قوة الفريق الفرنسي.

تشافي يستقر على خطة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وفقًا لتقرير منشور في صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي وجهازه الفني بدأوا في دراسة أداء باريس سان جيرمان بعد سحب قرعة دوري الأبطال، ولكنهم لم يخبروا اللاعبين بالتفاصيل حتى الآن.

تشافي يريد أن يتعامل لاعبوه مع كل مباراة بشكل منفصل، ويركز على ذلك لعدم إلهاء اللاعبين مبكرًا قبل المباراة الكبرى.

ووجد تشافي أن لويس إنريكي، المدرب الحالي لباريس، استخدم خطة غير متوقعة ضد ريال سوسيداد في دور الـ16 من دوري الأبطال، حيث وضع عثمان ديمبلي في خط الوسط لتحقيق تفوق عددي في وسط الملعب لصالح باريس.

إنريكي يفضل دائمًا تحويل المباريات إلى معارك فردية تدعم هجمات مرتدة، وهو ما يعتبر تحديًا لبرشلونة الذي يمتلك لاعبين متميزين في هذه الجوانب.

من المتوقع أن يحاول تشافي في مباراة الذهاب تجنب الضغط المرتفع الذي يفرضه باريس في وسط الملعب، وذلك من خلال تجنب الهجمات المباشرة والتمريرات القصيرة المفرطة.

كما يعتقد تشافي أن باريس سينفذ ضغطًا قويًا على مرمى برشلونة، مما سيضع الحارس تير شتيجن تحت ضغط كبير للبحث عن زملاءه بتمريرات طويلة.

بالنظر إلى هذا السيناريو، يعمل تشافي على توجيه اللاعبين لتغيير اتجاه اللعب بسرعة لتجنب الضغط الباريسي، وهو الأمر الذي يجب تحقيقه من خلال التمرير إلى الجهة المقابلة بسرعة أو التمرير الطويل للهجوم.

يعتقد تشافي أنه إذا وقع فريقه في مصيدة الهجمات السريعة لباريس والمواجهات الفردية، فسيكون الفريق الأكثر تضررًا.