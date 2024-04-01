نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الاندية تعلن وضع مكأفاة مالية ضخمة لبطل الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين أن رابطة الاندية المحترفة برئاسة احمد دياب قد قررت رفع مكافأة التتويج بلقب دوري نايل للموسم الجاري لتصل إلى 5 مليون جنيه مصري.

مكافأة مالية لبطل الدوري

أعلن أحمد دياب في مقابلة تلفزيونية أنه تم تغيير مواعيد انطلاق الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث تم التنسيق مع التلفزيون المصري والتفاهم معهم بشأن مواعيد البث، وبالتالي تم تقديم موعد البداية. وأكد دياب أن هذا التغيير لا يُعتبر تأجيلًا للجولة، بل ستُلعب الجولة في نفس الأسبوع المحدد سلفًا.

وأشار دياب إلى أن تقديم موعد الجولة ليس له أي تأثير على نهاية البطولة المحلية في العاشر من أغسطس، مؤكدًا أنه سيتاح شهر من الراحة للأندية واللاعبين بعد نهاية البطولة.

وأوضح أن المجلس الذي يترأسه يعتمد العمل بمسؤولية كبيرة، ويدرك صعوبات الظروف التي قد تواجه الأندية، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الدوري في شهر مايو.

وأشاد دياب بدعم المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن دعمه للفريق الوطني يثير فخره كثيرًا، وأنه يسعى دائمًا لدعم المنتخب المصري.

وفي الختام، أكد دياب أنه يفهم أهمية النقد ولكنه لا يتدخل في الأمور التي ليست من اختصاصه، مُؤكدًا أن دعمه للمنتخب الوطني يأتي ضمن حدود صلاحياته ويجب أن يُقدر