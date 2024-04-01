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أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الأهلي يوم الجمعة القادمة لقاء إياب الدور ربع النهائي ضد سيمبا التنزاني في الموقعة التي تستضيفها أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي.

غيابات مثيرة في قائمة الأهلي أمام سيمبا التنزاني قبل موقعة الجمعة

ويدخل مارسيل كولر تلك المواجهة بقائمة غير مكتملة حيث ينقصها بعض اللاعبين الذين يغيبون بداعي الاصابة.

وتضم قائمة إصابات النادي الأهلي قبل لقاء سيمبا التنزاني محمد الشناوي، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، وكريم نيدفيد، بجانب الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد في القائمة الإفريقية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي اقيمت الجمعة الماضية في دار السلام بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء سجله احمد نبيل كوكا الذي استغل عرضية من محمد هاني اخطأ دفاع أصحاب الارض في تشتيتها ليضعها في الشباك الخالية من حارسها.