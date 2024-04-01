نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يختار بديل يوسف أوباما في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بديل يوسف أوباما لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة أمام مودرن فيوتشر.

وتعرض يوسف أوباما لاعب فريق نادي الزمالك لإصابة قوية في مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بديل أوباما

وفاز الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستقر جوميز على تحديد بديل أوباما، من خلال الدفع باللاعب محمد شحاتة بدلا منه خلال لقاء الإياب، بعد ظهور شحاتة، بشكل مميز خلال الدقائق التي شارك فيها كبديل في لقاء الذهاب.