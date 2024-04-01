عاجل.. علي معلول يثير أزمة في الأهلي ومفاجأة خلال أيام

أحمد جودة - القاهرة - الجماهير الحمراء تنتظر قرار التونسي ابن التتش

تسيطر حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بسبب ملف رحيل علي معلول لاعب الفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده.

وعلم “دوت الخليج الرياضي" أن الخلاف مازال قائمًا بين إدارة الأهلي واللاعب التونسي، بسبب المقابل المادي ومدة العقد الجديد خاصة أن معلول يرغب في تجديد التعاقد لمدة عامين.

الأهلي يريد معلول لمدة عام

ورغم المحاولات لتقريب وجهات النظر بين إدارة القلعة الحمراء واللاعب التونسي، إلا أن انفراجة قد تحدث الفترة المقبلة بالتجديد لمدة عامين وتنازل معلول بعض الشيء عن الراتب الضخم.

ورغم توقيع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا للنادي الأهلي، إلا أن هناك استقرارعلى ضم ظهير أيسر أجنبي في الموسم الجديد.

وتلقى علي معلول أكثر من عرض خليجي، أبرزها التعاون السعودي الذي يرغب فى ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر.

يذكر أن علي معلول ساهم مع الأهلي في 129 هدف، بينما الأنجولي أمادو فلافيو ساهم في 86 هدف مع القلعة الحمراء.