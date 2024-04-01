محمد صلاح يرعب جماهير ليفربول.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تسبب النجم محمد صلاح عقب قيادته ليفربول للفوز على برايتون 2-1، في أنفيلد، في رعب جماهير الريدز.

وقالت صحيفة ميرور إن الدولي المصري زاد من حسرة جمهور "الريدز" بسبب ما يتردد عن إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

محمد صلاح يرعب ليفربول

وأضافت: "في الوقت الذي يعيش فيه ليفربول أوقاتًا صعبة بسبب الرحيل المرتقب من جانب المدرب يورجن كلوب عقب نهاية الموسم، يعد التألق اللافت من جانب محمد صلاح مصدر قلق لعشاق النادي بسبب ما يتردد حول انتقاله إلى الدوري السعودي".

واختتمت: "إذا كان هناك لاعب واحد يظل محوريًا في نجاح ليفربول على أرض الملعب، سواء لهذا الموسم أو الموسم المقبل، فهو محمد صلاح الذي لا مثيل له".

وسجل اللاعب المصري أو ساعد فريقه في 19 من آخر 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد.