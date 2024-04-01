نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رحيل مجاني يقهر جماهير الأهلي.. علي معلول إلى هذا النادي براتب ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات قرار رحيل التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده، أمر يخلق حالة من الحزن لدى جماهير القلعة لحمراء.

وعلم “دوت الخليج الرياضي" أن معلول تلقى عرضًا سعوديًا بالتحديد من نادي التعاون، الذي يرغب في التعاقد مع الدولي التونسي بشكل مجاني في صفقة انتقال حر براتب ضخم.

ولا يزال الخلاف قائمًا بين إدارة الأهلي واللاعب التونسي، بسبب المقابل المادي ومدة العقد الجديد خاصة أن معلول يرغب في تجديد التعاقد لمدة عامين.

الأهلي يريد معلول لمدة عام

ورغم المحاولات لتقريب وجهات النظر بين إدارة القلعة الحمراء واللاعب التونسي، إلا أن انفراجة قد تحدث الفترة المقبلة بالتجديد لمدة عامين وتنازل معلول بعض الشيء عن الراتب الضخم.

ورغم توقيع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا للنادي الأهلي، إلا أن هناك استقرارعلى ضم ظهير أيسر أجنبي في الموسم الجديد.

وتلقى علي معلول أكثر من عرض خليجي، أبرزها التعاون السعودي الذي يرغب فى ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر.

يذكر أن علي معلول ساهم مع الأهلي في 129 هدف، بينما الأنجولي أمادو فلافيو ساهم في 86 هدف مع القلعة الحمراء.