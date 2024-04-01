نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل في الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أنه سيتم استدعاء اللاعب محمد الشيبي من نادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط، بعد التهديدات التي وجهها نادي الأهلي باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأشار شبانة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أن اللاعب الشيبي ليس لديه الحق في اللجوء إلى القضاء المدني.

قرار عاجل في الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

وأوضح شبانة خلال برنامجه "بوكس تو بوكس" الذي يُعرض على فضائية etc، أنه تم تحديد جلسة يوم 18 أبريل المقبل لنظر قضية اللاعبين حسين الشحات ومحمد الشيبي.

وأضاف قائلًا: "من الواضح أن نادي الأهلي سيتجه إلى الفيفا بسبب أن الواقعة وقعت على أرض ملعب كرة القدم، وقد اتخذ اتحاد الكرة المصري قراراته بشأن هذه القضية، وبالتالي لا يجوز معاقبة اللاعب مرتين على نفس الحادثة".

وختم شبانة تصريحاته بالقول: "تنص لوائح الفيفا واتحاد الكرة على عدم اللجوء إلى القضاء المدني، لذا يُنتظر أن يتجه النادي الأهلي إلى الفيفا خلال الأيام القادمة".