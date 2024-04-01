نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابرزها كلاسيكو الارض.. 7 مواجهات نارية في أبريل تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد شهر ابريل سلسلة من المواجهات الحاسمة في مختلف الدوريات حول العالم، حيث يبرز لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

7 مواجهات نارية في أبريل

يوم 7 أبريل، يتنافس ليفربول مع مانشستر يونايتد في مباراة قمة مثيرة، يليها يوم 9 أبريل لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، ومباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ على أرضية ملعب "الإمارات".

وفي 10 أبريل، تأتي مواجهتان قويتان في دوري تأتي مواجهتان قويتان في دوري أبطال أوروبا، الأولى بين باريس سان جيرمان وبرشلونة على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في ذهاب دور الـ 8، والثانية بين أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند على أرضية ملعب "سفيتاس واندا ميتروبوليتانو".

وفي 15 أبريل، يُقام لقاء الزمالك والأهلي المؤجل من الجولة الـ 10 من الدوري المصري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأخيرًا، يُقام كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في 21 أبريل على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب مواجهات الليجا