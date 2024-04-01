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أحمد جودة - القاهرة - ما زالت أزمة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز تلقي بظلالها على الوسط الرياضي بشأن إيجابية عينة المنشطات الخاصة باللاعب، لكن يبدو أن الأمرلا يقتصر على نجم الأهلي السابق فقط.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت أن رباعي فريقي الأهلي والزمالك ضمن جدول whereabouts المعني بأمر تحليل عينة المنشطات.

بعد رمضان صبحي.. المنشطات تهدد رباعي الأهلي والزمالك

وقال حتحوت، عبر صفحته الرسمية على “إكس”: “يخضع بعض اللاعبين لجدول whereabouts المعني بإثبات أماكن وجودهم ليخضعوا لفحص عينات في أي وقت”.

وأضاف: “هناك أسماء معينة موجودة في هذا الجدول، فمن الأهلي حسين الشحات ومروان عطية، ومن الزمالك أحمد فتوح وعبدالله جمعة بعد أزمة الموسم الماضي، واستمر وجود اسم فتوح هذا العام”.

وكشف: “منذ سنتين تقريبا يتواجد اسم رمضان صبحي في القائمة، ففي العام الماضي تواجد من بيراميدز رمضان ومعه مصطفى فتحي، وفي العام الحالي تواجد رمضان من جديد ومعه إبراهيم عادل”.