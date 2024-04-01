نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ميرور: صلاح يثير رعب جماهير ليفربول.. آس: مفاجأة بشأن مستقبل مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 1-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



رسالة غامضة من مبابي



أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب كيليان مبابي أثار المزيد من الجدل حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.

قالت صحيفة آس إن "لاعب باريس سان جيرمان نشر صورة على حسابه في منصة إنستجرام وجه من خلالها رسالة غامضة".

وأوضحت "كيليان مبابي نشر الصورة له في مباراة الفريق أمام مارسيليا، حيث أدار ظهره وهو يغادر ملعب فيلودروم ويخلع شارة قيادة الفريق، استعدادًا لاستبداله".

وذكرت "هل يقصد مبابي بهذه الصورة، لحظة الوداع بعد آخر "كلاسيكو" له قبل الرحيل في الصيف المقبل؟".

محمد صلاح يرعب ليفربول

تسبب النجم محمد صلاح عقب قيادته ليفربول للفوز على برايتون 2-1، في أنفيلد، في رعب جماهير الريدز.

وقالت صحيفة ميرور إن الدولي المصري زاد من حسرة جمهور "الريدز" بسبب ما يتردد عن إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

وأضافت: "في الوقت الذي يعيش فيه ليفربول أوقاتًا صعبة بسبب الرحيل المرتقب من جانب المدرب يورجن كلوب عقب نهاية الموسم، يعد التألق اللافت من جانب محمد صلاح مصدر قلق لعشاق النادي بسبب ما يتردد حول انتقاله إلى الدوري السعودي".

واختتمت: "إذا كان هناك لاعب واحد يظل محوريًا في نجاح ليفربول على أرض الملعب، سواء لهذا الموسم أو الموسم المقبل، فهو محمد صلاح الذي لا مثيل له".