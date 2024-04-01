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أحمد جودة - القاهرة - أثار اللاعب الفرنسي المميز كيليان مبابي، المزيد من الجدل حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، في ظل تقارير رحيله.

قالت صحيفة آس إن "لاعب باريس سان جيرمان نشر صورة على حسابه في منصة إنستجرام وجه من خلالها رسالة غامضة".

مبابي يثير الجدل حول مستقبله

وأوضحت "كيليان مبابي نشر الصورة له في مباراة الفريق أمام مارسيليا، حيث أدار ظهره وهو يغادر ملعب فيلودروم ويخلع شارة قيادة الفريق، استعدادًا لاستبداله".

وذكرت: "هل يقصد مبابي بهذه الصورة، لحظة الوداع بعد آخر "كلاسيكو" له قبل الرحيل في الصيف المقبل؟".