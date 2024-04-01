الرياضة

مبابي يثير الجدل حول مستقبله

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أحمد جودة - القاهرة - أثار اللاعب الفرنسي المميز كيليان مبابي، المزيد من الجدل حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، في ظل تقارير رحيله.

قالت صحيفة آس إن "لاعب باريس سان جيرمان نشر صورة على حسابه في منصة إنستجرام وجه من خلالها رسالة غامضة".

مبابي يثير الجدل حول مستقبله

وأوضحت "كيليان مبابي نشر الصورة له في مباراة الفريق أمام مارسيليا، حيث أدار ظهره وهو يغادر ملعب فيلودروم ويخلع شارة قيادة الفريق، استعدادًا لاستبداله".

وذكرت: "هل يقصد مبابي بهذه الصورة، لحظة الوداع بعد آخر "كلاسيكو" له قبل الرحيل في الصيف المقبل؟".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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