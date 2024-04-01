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أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريفر بليت موسمه السيء في بطولة كأس الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بخسارته أمام مضيفه أوراكان بهدف دون رد، ليعقد من مهمته في التأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، سقط ريفر بقيادة مارتن ديميكيليس أمام أوراكان بفضل هدف وحيد لوالتر ماتزانتي.

وبهذه الخسارة يحتل فريق "المليونيرات" المركز الرابع والآخير في التأهل لربع النهائي، مبتعدًا بفارق الأهداف عن فيليز سارسفيلد وبنقطتين عن إندبنديينتي.



وانفرد أرخنتينوس جونيورز بالصدارة بعد انتصاره 2-1 على إنستيتوتو ليجمع 24 نقطة، بزيادة نقطتين عن تاييريس دي كوردوبا الذي فاز 1-0 على فيليز سارسفيلد، وبنفس الفارق عن باراكاس سنترال الذي فاز 1-2 على روساريو سنترال.

بوكا يفوز.. ريفر يعقد مهمته في كأس الدوري الأرجنتيني

وفي المجموعة الثانية فاز بوكا جونيورز على سان لورنزو بهدفين لواحد، سجلهما كل من الأوروغوانيين إدينسون كافاني وميخل أنخل ميرينتيل، بينما جاء هدف منافسه بواسطة الباراغواني آدم باريرو من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار في ملعب "لا بومبونيرا" نجح فريق المدرب دييغو مارتينيز في الظفر بالمركز الخامس برصيد 19 نقطة لكن مع مباراة متبقية أمام استوديانتيس.

ويتصدر لانوس هذه المجموعة عقب تعادله 2-2 أمام أونيون، كما يتقاسم جودوي كروز الصدارة معه، حيث سيلعب مساء الاثنين أمام بلاتينسي في نفس الجولة، مع تبقي مباراتين على الختام.



ويحل نيويلز أولد بويز ثالثا بفارق نقطتين خلف لانوس وجودوي اللذان يمتلكان 23 نقطة، بعد انتصاره 1-0 على سارميينتو ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، ومن بعده ديفنسا إي خوستيسيا رابعا بـ20 نقطة.