نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "باس على رأسه" تفاصيل انتهاء أزمة حسام حسن مع محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأزمة الأهم في الرياضة المصرية مؤخرًا كيف ستنتهي؟

لا صوت يعلو فوق صوت أزمة حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد عدم انضمامه لمعسكر الفراعنة مارس الماضي في أول تجمع للمدير الفني الجديد.

ولعل جميع الجماهير تنتظر إنهاء أزمة المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مع أهم لاعبي الجيل الحالي، خاصة بعد انتشار الأقاويل كل يوم بسبب خلافهما الذي بات مادة خصبة للصحافة والإعلام والسوشيال ميديا.

التجاهل.. بداية الأزمة

عُين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بقرار من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، ومنذ هذه اللحظة لم يحدث أي تواصل بين المدير الفني الجديد للفراعنة وقائد المنتخب محمد صلاح.

انتظر حسام حسن أن يتواصل صلاح ويبارك له عبر الهاتف، أو حتى على حساباته الرسمية بالسوشيال ميديا ولكن هذا لم يحدث مطلقًا.

وعلى النقيض، ترقب محمد صلاح نجم البريميرلييج المتوهج تواصل من حسام حسن، خاصة أن الأخير تعرض له بتصريحات لم تعجب صلاح وخلفت موقفًا جامدًا بينهما.

اعتذار عن الانضمام

أرسل نادي ليفربول الإنجليزي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب إعفاء محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في شهر مارس بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

ورغم الخطاب، أعلن حسام حسن ضم محمد صلاح على رأس محترفي قائمته الأولى مع منتخب مصر للمعسكر تمهيدًا للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية مع تونس وكرواتيا ونيوزلندا.

تدخل وزير الشباب والرياضة

قال أشرف صبحي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورتس" الإذاعية: "كانت هناك العديد من الآراء في وسائل الإعلام بشأن مسألة الجهاز الفني للمنتخب وصلاح".

وأوضح وزير الشباب والرياضة المصري: "لو كنا تركنا الأمر، كان من الممكن أن يتسبب في حدوث فجوة، وبالتالي سيتحول الأمر إلى أزمة".

وأضاف: "تدخلنا كان حاسما بين جميع الأطراف لحل تلك المشكلة. لم يعترض حسام حسن على إكمال محمد صلاح مرحلة شفائه بشكل كامل، لا سيما وأننا في معسكر إعدادي".



وأوضح: "محمد صلاح أبلغني بعدم قدرته على التواجد في المعسكر المنصرم بسبب تعرضه لارتشاح دموي في موضع الإصابة التي تعرض لها، وأن عودته ستتم بشكل تدريجي".

وأكد الوزير المصري: "تم تقدير الأمر من جانب الطرفين بشكل كامل، وقبل شهر يونيو المقبل سيكون صلاح متواجدا مع منتخب مصر".



محمد صلاح لا يرد إلا على الوزير

السبب الحقيقي وراء غياب صلاح عن أول معسكر لحسام حسن

أزمة بين صلاح وحسام حسن؟.. رد حاسم من اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يعلق على تجاهل حسام حسن لـ صلاح



رجالة دون محمد صلاح

تصريح أشعل النيران محمد جديد بعد هدوء العاصفة، صدم حسام حسن، الجميع عقب مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر، بقوله هناك مجموعة من اللاعبين غير موجودين؛ وهم زيزو وإمام عاشور ومحمد الشناوي، "والناس اللي المفروض يكونوا موجودين بعيدًا عن الإصابات.. ولم يذكر اسم النجم العالمي محمد صلاح.

وبدأ الجميع في تحليل تصريحات حسام حسن بتجاهل محمد صلاح، هل كانت سهوًا أم عن عمد؟

والتصريح الآخر كان لحسام حسن أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار التي غادرها صلاح للعلاج في إنجلترا، قائلًا: “خليك هناك لعند ما تخف وربنا يوفقك في ليفربول.. عندنا رجالة والمنتخل خط أحمر”.

كذبة أبريل

في شهر أبريل من كل عام، اعتاد جمهور الرياضة على تقديم خبر كاذب تماشيًا مع شهرة هذا الشهر، ولكن انتهاء أزمة حسام حسن ومحمد صلاح لم تكن كذبة ولكنها تمني خاصة لمصلحة مصر أولًا ثم المنتخب، من الضروري إنهاء الأزمة وغلق باب التكهنات والتناول الإخباري والجماهيري لهذه القصة، أن هناك هناك أحد من المسؤولين يهمه المصلحة العامة.