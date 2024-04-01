نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعنة الخلفية تداهم مهاجم الأهلي.. موقف وسام أبو علي من مواجهة سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأرجح قرار مشاركة اللاعب وسام أبو علي في مواجهة سيمبا التنزاني بين رفض الجهاز الطبي لعودته إلى المباريات وتمسك اللاعب والمدير الفني بالتواجد على أرض الملعب. يعتمد هذا القرار بشكل أساسي على موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

موقف وسام أبو علي من مواجهة سيمبا

تظهر الأزمة حول وسام أبو علي نتيجة تضارب الآراء بين الفحوصات الطبية التي تؤكد جاهزيته للمشاركة وبين تحفظ الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله على تسريع عودته بسبب مخاطر الإصابات المتكررة.

وفي النهاية، تم التوصل إلى توافق بين الجهاز الطبي والجهاز الفني للسماح بعودة وسام أبو علي إلى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، مع تعليق مشاركته في مباراة سيمبا المقبلة حتى يتأكدوا من عدم ظهور أي آلام أثناء التدريبات.

من المقرر أن يشارك أبو علي في التدريبات الجماعية اليوم، وستتوقف مشاركته في المباراة المقبلة بناءً على استجابته للتدريبات وعدم شعوره بأي آلام.

وتُجرى مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.