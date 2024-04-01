نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لـ محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبرايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز ​ليفربول​ على ​برايتون​ ضمن منافسات الجولة ال30 من عمر الدوري الإنكليزي الممتاز، في المباراة التي سجل خلالها لاعبه المصري ​محمد صلاح​ ليصل بهذا الهدف إلى رقم قياسي جديد مع فريقه.

بات محمد صلاح أول لاعب في ​الدوري الانجليزي الممتاز​ يصنع ويسجّل أكثر من 10 أهداف في 3 مواسم متتالية.

رقم مميز لـ محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبرايتون

ويمتلك محمد صلاح معدل تسجيل أو صناعة هدف كل 76 دقيقة في البريمييرليج هذا الموسم.

ويملك اللاعب في رصيده حتى اللحظة 15 هدفا وصنع 9 أهداف آخرين ويحتاج لصناعة هدف آخر ليتخطى حاجز الـ 10.