نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لقمة الاهلي ضد اتحاد جدة في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مساء اليوم الإثنين، يحتضن الأهلي في ملعبه غريمه التقليدي واللدود فريق نادي، الاتحاد، ضمن فعاليات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن منافسه الاتحاد جدة، الذي يحتل المركز الرابع في البطولة.

التشكيل المتوقع لقمة الاهلي ضد اتحاد جدة في دوري روشن

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سعد بالعبيد - عبد الباسط هندي - ميريح ديميرال - مجرشي

الوسط: محمد المجحد - علي الأسمري - ماكسيمان

الهجوم: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - فراس البريكان

فيما جاء التشكيل المتوقع للاتحاد كالآتي: