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أحمد جودة - القاهرة - تشهد ساحة انتقالات الصيف المقبل تنافسًا شرسًا بين نادي ميلان وأندية آرسنال ومانشستر يونايتد، حيث يسعى الروسونيري لتدعيم خط هجومه بصفقة قوية.

ميلان ينافس ثنائي انجليزي لضم خليفة جيرو

ويبلغ نهاية عقد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو مع ميلان في نهاية الموسم الحالي، مما دفع ببعض التقارير إلى ربطه بانتقاله إلى الدوري الأمريكي.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، يسعى ميلان إلى استثمار جزء من موارده المالية من أجل التفوق على منافسيه وضم المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي من بولونيا.

ويبدو أن ميلان قد خصص ميزانية تتراوح بين 40 و50 مليون يورو للتعاقد مع زيركزي، مؤكدًا عزمه على حسم الصفقة بهدف تعزيز خط الهجوم والتنافس مع إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي.

تجدر الإشارة إلى أن زيركزي قد أثبت موهبته بتسجيل 10 أهداف في 27 مباراة مع فريق بولونيا خلال الموسم الحالي.