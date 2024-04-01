الرياضة

رقم مميز لليفربول بعد تخطي عقبة برايتون

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أحمد جودة - القاهرة - صعد ​​ليفربول​​ لصدارة ترتيب البريمييرليج بتجاوزه لنظيره ​​برايتون​​ بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال30 من ​​الدوري الانجليزي الممتاز​​ والّتي جمعتهما على أرض ملعب "انفيلد". 

فبعد أن إفتتح داني ويلبيك التقدّم لبرايتون، قلب الريدز النتيجة بهدفيّن سجّلهما الكولومبي ​لويس دياز​ عند الدقيقة ال27 وعاد ​محمد صلاح​ ليضيف التقدّم خلال الشوط الثاني.

رقم مميز لليفربول بعد تخطي عقبة برايتون

ووفقا لشبكة “أوبتا” المختصّة بالأرقام والاحصاءات فقد فاز ليفربول بسبع مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز، وكان متأخرًا فيها بالنتيجة هذا الموسم.

وحقق ليفربول بذلك أكبر عدد له على الإطلاق في موسم واحد من المسابقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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