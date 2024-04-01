نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لليفربول بعد تخطي عقبة برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صعد ​​ليفربول​​ لصدارة ترتيب البريمييرليج بتجاوزه لنظيره ​​برايتون​​ بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال30 من ​​الدوري الانجليزي الممتاز​​ والّتي جمعتهما على أرض ملعب "انفيلد".

فبعد أن إفتتح داني ويلبيك التقدّم لبرايتون، قلب الريدز النتيجة بهدفيّن سجّلهما الكولومبي ​لويس دياز​ عند الدقيقة ال27 وعاد ​محمد صلاح​ ليضيف التقدّم خلال الشوط الثاني.

رقم مميز لليفربول بعد تخطي عقبة برايتون

ووفقا لشبكة “أوبتا” المختصّة بالأرقام والاحصاءات فقد فاز ليفربول بسبع مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز، وكان متأخرًا فيها بالنتيجة هذا الموسم.

وحقق ليفربول بذلك أكبر عدد له على الإطلاق في موسم واحد من المسابقة.