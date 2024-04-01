نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يخون بنزيما الاتحاد؟.. رد رسمي ينقذ مهاجم العميد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي بالرحيل عن صفوف قلعة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أزماته المتتالية داخل الفريق.

ويرغب مسؤولو الراقي في التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز هذا الموسم، بعد تراجع وعدم ظهور البرازيلي روبرت فيرمينو بمستوى لائق واقترابه من الرحيل هذا الموسم.

- حقيقة انتقال بنزيما لأهلي جده

وصرح خالد العيسى رئيس المؤسسة غير الربحية في نادي أهلي جدة السعودي عن حقيقة التعاقد مع كريم بنزيما:" رسميا لم تحدث أي اتصالات أو تحركات للتعاقد مع المهاجم الفرنسي".

وتابع:" طبيعي ان يكون قد حدث تواصل غير رسمي مع بنزيما ولكن ليس في هذا الوقت نهائيا".

على جانب آخر، دخلت إدارة أهلي جدة في مفاوضات قريبة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني إلا أن إدارة البارسا ترفض التخلي عن اللاعب حتى الآن.

