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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد استعداداته لمواجهة نظيره فريق فياريال مساء اليوم الإثنين في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق فياريال مساء اليوم الإثنين في الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا معقل الفريق الأول.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق فياريال مساء اليوم الإثنين في الليجا الإسبانية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

