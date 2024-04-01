نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على حساب نظيره فريق فياريال مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

وتقام المباراة على ملعب لا سيراميكا مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة، وعلى الجانب الآخر يتواجد فريق فياريال في المركز العاشر برصيد 38 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حارس المرمى: يان أوبلاك.

وفي الدفاع: رينيلدو ماندافا - ماريو هيرموسو - أكسيل فيتسل - رودريجو ريكيلمي.

وفي خط الوسط: ساؤول نيجيز - بابلو باريوس - آرثر فيرميرين - ماركوس يورينتي.

وفي الهجوم: أنخيل كوريا - ممفيس ديباي.