نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وذلك قبل مباراة فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق فياريال.

ويلتقي فريق أتلتيكو مدريد مع نظيره فياريال مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا.

وتبدأ أحداث المباراة الكبيرة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل مباراة أتلتيكو مدريد أمام فياريال:-

1- ريال مدريد برصيد 75 نقطة

2- برشلونة برصيد 67 نقطة

3- جيرونا برصيد 65 نقطة

4- أتلتيك بيلباو برصيد 56 نقطة

5- أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة

6- ريال سوسيداد برصيد 49 نقطة

7- ريال بتيس برصيد 42 نقطة

8- فالنسيا برصيد 41 نقطة

9- أوساسونا برصيد 39 نقطة

10- فياريال برصيد 38 نقطة

11- خيتافي برصيد 38 نقطة

12- لاس بالماس برصيد 37 نقطة

13- ألافيس برصيد 32 نقطة

14- إشبيلية برصيد 31 نقطة

15- مايوركا برصيد 31 نقطة

16- رايو فاليكانو برصيد 30 نقطة

17- سلتا فيجو برصيد 28 نقطة

18- قادش برصيد 25 نقطة

19- جرناطة برصيد 14 نقطة

20- ألمرية برصيد 13 نقطة

