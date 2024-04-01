رودريغو: مبابي قريب من ريال مدريد...

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أحمد جودة - القاهرة - رجّح البرازيلي رودريغو غوس، مهاجم ريال مدريد، "اقتراب" النجم الفرنسي كيليان مبابي من الانضمام للنادي الأبيض الموسم المقبل، معتبرًا ذلك "مشكلة جيدة" بالنسبة إلى مدربه كارلو أنشيلوتي.

رودريغو كان نجم المباراة بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، مسجلًا هدفي الفوز لفريقه، الذي يتصدّر الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة الثاني، قبل 8 مراحل من نهاية الموسم.

وأثارت الصفقة المحتملة لمبابي تكهّنات بشأن رحيل رودريغو من نادي العاصمة الإسبانية.

وقال اللاعب البرازيلي: "نحن كثيرون (في الفريق). أعتقد بأن مبابي قريب، استنادًا إلى ما يقوله الجميع. أثق (بما ينشره) الصحافيون، لكنني لا أعرف ماذا سيحدث. نحن كثيرون ودعونا نرى ما سيقرره المدرب".

وسُئل بشأن "فائض" المهاجمين في النادي، مع وصول مبابي وإندريك، فأجاب: "لا أفكّر بأي شيء، فقط التركيز على هذا الموسم، وإنهائه بشكل جيد، مع أكبر عدد ممكن من الألقاب. العام المقبل يشكّل مشكلة جيدة بالنسبة إلى المدرب، لكنني هادئ".

غياب فينيسيوس وعودة ميليتاو



رودريغو أعرب عن سروره لدوره في المباراة، قائلًا: "التسجيل بهذا القميص هو دائمًا متعة بالنسبة إليّ، وفعل ذلك في (سانتياغو) برنابيو يمنحني ثقة. منحني ذلك ثقة بالفعل ضد إسبانيا (مع البرازيل) واليوم سارت الأمور كما يرام. الحقيقة هي أنني لم أسجل منذ فترة، كنا ألعب بشكل جيد لكن الأهداف لم تأتِ، واليوم تمكّنت أخيرًا من التسجيل. أنا سعيد جدًا".

وأشار إلى أنه شخص "هادئ دومًا، وكلّ شخص في الفريق يساعدني كثيرًا"، مقرًّا بأن غياب فينيسيوس جونيور، الموقوف أمام أتلتيك، مكّنه من التألّق في مركزه المفضل على الجناح الأيسر.

وقال: "صحيح أن أدائي أفضل هناك. أسلوب لعب فريقنا مؤات دومًا للذين يلعبون على اليسار. سار الأمر بشكل جيد جدًا، وأريد أن أفعل ذلك على اليمين أيضًا".

وتطرّق إلى عودة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، بعد غيابه إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، قائلًا: "أنا أكثر سعادة بشأنه مقارنة بأهدافي. إنه يوم خاص جدًا نتيجة ما حدث خلال الأشهر السبعة (الماضية). إنه صديق عظيم، كنت قريبًا منه في كلّ الأوقات وأنا سعيد جدًا من أجله".