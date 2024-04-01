نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو يزلزل فرنسا:" مبابي أصبح قريب الآن من ريال مدريد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر البرازيلي رودريجو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل عن حقيقة اقتراب إدارة الميرنجي في حسم صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وتواصل إدارة العملاق المدريدي مطادرة مبابي للتوقيع مع الريال بعد سنوات من المفاوضات النارية بين الطرفين.

- مبابي يقترب من مدريد

وأعلن كيليان قي الفترة الماضية أن هذا الموسم سيكون الأخير له داخل ملعب حديقة الأمراء.

ورد رودريجو حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية عقب انتهاء مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الليجا على سؤال: أين سيلعب مبابي؟ قائلا:" الآن مبابي أصبح قريب من الريال كما يؤكد الصحفيون، أنا أثق بكم يا رفاق”.

وتابع:" في حالة وصول مبابي سأكون في ورطة بالنسبة لي؟ ولكن ستكون مشكلة سعيدة للمدرب، أنا أركز فقط مع ريال مدريد".

وأختتم:" كل تفكيرنا الآن ينصب على نحن إنهاء الموسم بشكلٍ جيد، والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب”.

