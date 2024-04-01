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أحمد جودة - القاهرة - أدلى النجم الإنجليزي جاك جريليش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بتصريحات قوية بشأن استهجان جماهير السيتي ضده.

وأكدت تقارير صحفية مؤخرا أن جاك جريليش مرتبط بمغادرة صفوف نادي مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة 2024.

جريليش يعلق على انتقادات جماهير مانشستر سيتي ضده

وأكد جريليش في تصريحات صحفية له نقلها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو:" أتساءل دائما، لماذا تطلق الجماهير صيحان الاستهجان ضدي، والدتي تسألني عن ذلك أيضًا".

وتابع:" لكنني لاأعرف في الواقع في كل ملعب أذهب له أتلقى صيحات الاستهجان، ولست متأكدًا تمامًا من السبب، أحاول فقط أن أعتبرها إيجابية أو مجاملة".

وتعادل مانشستر سيتي سلبيا أمس الأحد أمام نظيره فريق آرسنال في الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

