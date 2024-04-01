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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني دفعة معنوية كبيرة وذلك قبل مواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره باريس سان جيرمان مساء يوم 10 أبريل القادم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

وبحسب الصحفي مارتا رامون فإن كل لاعبي البارسا جاهزين من أجل المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان القادمة باستثناء بالدي وجافي.

وتابع أن الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج يقتربوا من التواجد مع برشلونة في مباراة باريس سان جيرمان القادمة بعد تعافيهم من الإصابة.

وكان الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج غابا عن المباريات الأخيرة للنادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني بعد تعرضهم للإصابة.

