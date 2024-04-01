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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إيدي هاو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن حقيقة رحيل النجم ألكسندر إيزاك في الصيف المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن ألكسندر إيزاك مرتبط بالانتقال إلى عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي القادم بعد التألق الكبير الذي ظهر عليه.

حقيقة رحيل إيزاك عن نيوكاسل يونايتد في الصيف

وأوضح إيدي هاو في تصريحات صحفية له عن مستقبل إيزاك في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو:" إنه موهبة رائعة، لا أحد هنا في النادي يريد أن يخسره في الصيف".

وتابع:" هو مختلف، على الرغم من أنه غاب بسبب الإصابة إلا أنه في حالة جيدة جدًا، لذا آمل أن يحقق أشياء كبيرة حقًا، ما دام يمكنه الحفاظ على لياقته البدنية".

وسجل ألكسندر إيزاك 14 هدف مع نادي نيوكاسل يونايتد هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 21 مباراة شارك فيها.

