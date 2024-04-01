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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا تجاه اللاعبين الدوليين قبل العودة للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.

فرمان كولر تجاه الدوليين في الأهلي.. تفاصيل

وقرر المدير الفني، استمرار غياب اللاعبين الدوليين ومنحهم راحة سلبية إضافية لمدة 24 ساعة بسبب مشاركتهم الأخيرة في معسكر المنتخب الوطني، والتي شهدت المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي، بعدما حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد في دار السلام بتنزانيا.

