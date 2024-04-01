نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق وخيانة.. تسريب خطير يكشف مخطط هروب نيمار من الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، حديث جماهير وعاشقي الزعيم خاصة بعد الأنباء التي تتداول عن عدم رغبة اللاعب في استمراره داخل دوري روشن.

ولاقى نيمار سوء حظ كبير خلال أول مواسمه داخل قلعة الهلال بعد أن ضربت إصابة الرباط الصليبي اللاعب خلال مشاركته مع منتخب السامبا.

- هروب نيمار من الهلال

ونشرت صحيفة UOL البرازيلية، خطة نيمار القادمة للخروج من الدوري السعودي والعودة إلى صفوف نادي سانتوس البرازيلي بنهاية تعاقده عام 2025.

وتابعت الصحيفة البرازيلية:" أن سبب هذه الخطوة هي رغبة اللاعب في المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم القادمة 2026، وللظهور بشكل مميز أمام الجماهير البرازيلية قبل المونديال.

على جانب آخر، يخوض البرازيلي المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الخاص باصابة الرباط الصليبي التي ضربت اللاعب.

