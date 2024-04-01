نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ساني من الرحيل عن بايرن ميونيخ وتمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن موقف النجم ليروي ساني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني من تجديد عقده مع النادي البافاري في الفترة المقبلة.

وكانت هناك أنباء كثيرة في ظهرت مؤخرا عن رحيل ليروي ساني عن صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني في الميركاتو الصيفي القادم.

موقف ساني من الرحيل عن بايرن ميونيخ وتمديد عقده

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن أن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ يعملون في الوقت الحالي على الوصول إلى حل من أجل إنهاء مشكلة تجديد عقد ساني.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن النادي البافاري دخل في محادثات خلال الوقت الحالي من أجل تجديد عقد الألماني ليروي ساني حتى عام 2028 مع رفع راتبه.

وتعرض فريق بايرن ميونيخ لخسارة مدوية أمام نظيره فريق بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من بطولة الدوري الألماني.

