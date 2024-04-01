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أحمد جودة - القاهرة - أكد سليم عبد الله رئيس نادي سيمبا التنزاني، أن فريقه يستطيع قلب النتيجة أمام الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سليم عبد الله في تصريحات نقلتها صحيفة "the citizen التنزانية"، إن فريقه لن ينظر لنتيجة الذهاب وسوف يركز بشكل كامل في مباراة القاهرة المقبلة.

وتابع خلال تصريحاته: "أقول للاعبين لا تنظروا إلى نتائج المباريات الماضية، عليكم التركيز في مواجهة الأهلي بالقاهرة فقط، وعلينا أن نؤمن بأنفسنا".

رئيس سيمبا: لن ننظر لمباراة الذهاب أمام الأهلي وسنصعد لنصف نهائي إفريقيا من القاهرة

وأضاف: "أثق في قدرة لاعبي الفريق على قلب النتيجة أمام الأهلي، والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسنذهب للقاهرة من أجل الانتصار على الأهلي، وقلب النتيجة لصالحنا".

ومن المقرر أن يستأنف النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.

ويستعد المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي، بعدما حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد في دار السلام بتنزانيا.

