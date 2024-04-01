نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي مصري في الرياض.. حقيقة نقل مباراة الأهلي والزمالك إلى السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشرت في الفترة الأخيرة أنباء عن احتمالية نقل مواجهة الأهلي والزمالك في ديربي الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري نايل إلى المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره ومنافسه التقليدي نادي الزمالك في قمة الدوري المصري في الخامس عشر من شهر أبريل الجاري.

- حقيقة نقل مباراة الأهلي والزمالك

ونشرت الصحف السعودية مؤخرا بعض الأنباء عن احتمالية نقل مباراة الأهلي والزمالك إلى السعودية في الأيام القادمة.

الا أن كشفت بعض المصادر داخل الأهلي عن عدم وجود أي تبليغ أو نقاش حول نقل المباراة خارج جمهورية مصر العربية والذي سيكون أمر صعب للغاية بسبب ضغط المباريات في كافة البطولات.

على جانب أخر نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوزا ثمينا أمام نظيره سيمبا التنزاني على أرضه ووسط جماهيره بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

