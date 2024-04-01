عاجل..مبابي يسب مدربه

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أحمد جودة - القاهرة - سب والدته.. الكشف إهانة مبابي إلى إنريكي عقب تبديله ضد مارسيليا!

تبديل جديد وتصرف "خارج" من قائد باريس

فقد كشفت التقارير في فرنسا عن ما قاله نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى مدربه لويس إنريكي عقب تبديله في قمة الدوري الفرنسي ضد مارسيليا.

وانتصر بي إس جي بهدفين نظيفين في كلاسيكو الكرة الفرنسية على ملعب "فيلدروم"، ولكن اللقطة الأساسية كانت تبديل إنريكي لمبابي بالدقيقة 67 كعادته في المباريات الأخيرة.

وبدا مبابي غاضبًا بعد تبديله، ومرة أخرى كما حدث سابقًا ضد موناكو غادر أرضية الملعب ولم يجلس على مقاعد البدلاء مع بقية اللاعبين.

ونقل "كالتشيو ميركاتو" عن مصادر فرنسية بأن قائد بي إس جي قام بسب مدربه وقال له: "ابن عاهرة" لحظة خروجه من الميدان.

ونشر مبابي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة له من المباراة، وكتب عليها: "رأس حربة في مباراة سلبية. أراكم يوم الثلاثاء".

وفسرت وسائل الإعلام الفرنسية هذا المنشور بأن كيليان ما يزال غاضبا من توظيفه في مركز رأس الحربة الصريح، وعدم تمتعه بنفس حرية الحركة في الملعب على غرار دوره في منتخب فرنسا.

من جانبها، أكد راديو "مونت كارلو" أن كيليان يشعر بالإحباط من توظيفه في هذا المركز، بينما لم يستغل المدرب كريستوف جالتيه، المهاجم الجديد هوجو إيكيتيكي، الوافد من ريمس مطلع الموسم الجاري.

ولفتت أيضا إلى أن مبابي يلعب ويقبل قرارات مدربه، رغم أنها لا تناسبه بوضوح.

وقدم كيليان، أداء سلبيا للغاية أمام ريمس، في الوقت الذي صرح فيه جالتيه عقب اللقاء بأن "مبابي كان أشبه باليتيم داخل الملعب من دون ميسي، ونيمار".