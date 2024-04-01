نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام ضخمة.. قيمة أرباح محمد صلاح بعيدا عن كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وثائق جديدة أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، يحقق أرباحًا هائلة من خلال شركته التجارية.

يحصل صلاح بالفعل على ما يقرب من 442 ألف دولار (350 ألف جنيه إسترليني / 409 ألف يورو) أسبوعيًا، وفقًا لصحيفة ديلي ميرور، بعد توقيع عقد مع ليفربول في عام 2022، وقد أكدت صفقته أنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن انضم من نادي روما الإيطالي في عام 2017.

وبعيدا عن المستطيل الأخضر، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور"، فإن الحكومة البريطانية نشرت مؤخرا وثيقة مالية مؤرخة في 30 يونيو 2023، جاء فيها أن شركة "محمد صلاح المتحدة التجارية" حققت أرباحا تزيد قليلا عن 5.4 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين و800 ألف دولار) بعد خصم الضرائب.

أرباح محمد صلاح

وازدهرت أعمال اللاعب البالغ 31 عاما بعد أن حصل على مبلغ ضخم قدره 27 مليون جنيه إسترليني من الصفقات التجارية في غضون ثلاث سنوات.

وتجاوز هذا الرقم الآن علامة 33 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ خال من الضرائب وبإمكان صلاح استخدامه متى شاء في المستقبل.

وتظهر أحدث الوثائق المقدمة أن قائد منتخب "مصر"، والذي لديه أيضا صفقات مع شركات (أديداس، أوبر، فودافون، بيبسي)، حصل على 11 مليون جنيه إسترليني في السنة الضريبية الماضية من خلال الرعاية الشخصية وحدها.

وتبقى لمحمد صلاح من عقده عام واحد مع ليفربول، إذ حسب مواقع رياضية فإن الطرفين يستعدان للانفصال بعد نهاية العقد، في ظل رغبة أندية الدوري السعودي في ضمه.

يذكر أن بطل الدوري السعودي الاتحاد كان حريصا على جعل محمد صلاح أحدث لاعب نجم ينتقل إلى دوري روشن، حيث ورد أنه عرض عليه عقدا مذهلا بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني سنويا بدية الموسم الجاري لكن اللاعب المصري فضل الاستمرار مع "الريدز".