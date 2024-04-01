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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عدة مواجهات نارية خلال شهر أبريل الجاري، سواء بالدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي مؤخرًا الفوز على سيمبا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب بنجامين مكابا الوطني بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا.

ويستعد المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

6 مواجهات نارية لـ الأهلي في أبريل.. أبرزها الزمالك

ونرصد من التقرير الآتي مباريات الأهلي في شهر أبريل الجاري والتي ستكون كالتالي:

الأهلي × سيمبا - يوم الجمعة 5 أبريل في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي × إنبي - يوم الإثنين 8 أبريل في الدوري على أن يتم تأجيل المباراة حال الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي × نادي زد يوم الخميس 11 أبريل في الدوري المصري.

الأهلي × الزمالك الإثنين 15 أبريل في الدوري المصري.

الأهلي × المصري الجمعة 19 أبريل في الدوري، ويتم تأجيل المباراة حال الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا الثلاثاء 23 أبريل في الدوري المصري الممتاز ويتم تأجيل المباراة حال الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

