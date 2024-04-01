نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... العقوبة المُحتملة على رمضان صبحي بسبب المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خبير القوانين الرياضية واللوائح محمد بيومي، عن العقوبة المحتمل توقيعها على رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، في حال ثبوت «إيجابية» عينة المنشطات الخاصة به.

وقال محمد بيومي خبير اللوائح في تصريحات: «من المؤكد أن رمضان صبحى سيتعرض لعقوبة في حال إيجابية العينة، والعقوبة ستتراوح ما بين 6 أشهر (حال ثبوت تعاطيه للمنشطات لسبب طبي)، أو سنتين (حال ثبوت تعاطيه المنشطات دون تصريح طبي)، وهي العقوبة الأشد في لائحة المنشطات».

وأضاف بيومي: «اقترح تنظيم ندوات تثقيفية للاعبين في مختلف ميادين الرياضة المصرية، بشأن المواد التي تصنف كمنشطات، والعقوبات التي توقع على اللاعبين حال ثبوت تعاطيها، وذلك لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء الفادحة».

وفي السياق ذاته كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن تفاصيل وقوع رمضان في المحظور، وثبوت إيجابية العينة الخاصة بالمنشطات.

«أزمة رمضان صبحي، تعود من 8 أشهر، حيث أجرى اللاعب تحليل المنشطات عقب إحدى مباريات بيراميدز في بطولة إفريقيا، واتهمه الدكتور وقتها بأن العينة غير سليمة وتزويدها بالماء، لتحدث مشادة كلامية بين اللاعب والطبيب».

وأضاف: «تقرر أن يجري رمضان صبحي، عينة ثانية، في وقتها، ولكن لم يتم إخطار نادي بيراميدز بنتائج التحليل».

واختتم: «تم إرسال خطاب إلى نادي بيراميدز، في الأيام الماضية بوجود تلاعب في نتائج عينة تحاليل رمضان صبحي».