نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت| آخر تطورات أزمة الشيبي والشحات والزمالك يعلن تفاصيل إصابة أوباما وواقعة شيكابالا.. وميدو: تصريحات جمال علام خرق واضح للكود الدولي للجنة مكافحة المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الجمعة الموافق 01-04-2024.

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أوباما ومفاجأة عن عودة الونش

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة قوية بعد إصابة صانع ألعاب الفريق، يوسف أوباما، خلال مواجهة نظيره فيوتشر والتي انتهت نتي ساعات، ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك خلال تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" أوباما تعرض لكسر في الفك وسيتم خضوع اللاعب لجراحة عاجلة".

وتابع:" يتم عمل تثبيت بمسامير في الوجه واللاعب لن يغيب فترة طويلة".

وواصل:" إصابة زيزو أثناء مباراة الأهلي كانت قوية ولكن عقلية اللاعب ساعدتنا كثيرا، وتم الاتفاق بين جميع الأطراف على التمهل في تأهيل اللاعب وعدم الاستعجال والتزام زيزو سبب كبير في نجاح ذلك".

وأختتم:" الونش سوف يدخل المرحلة الثانية من برنامج التأهيل عقب انتهاء عيد الفطر المبارك".

ميدو: تصريحات جمال علام بشأن رمضان صبحي خرق واضح للكود الدولي للجنة مكافحة المنشطات

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو تصريحات جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حول أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

جمال علام: عينة رمضان صبحي إيجابية واللاعب له حق التظلم خلال 10 أيام

وأعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وصول خطاب من لجنة مكافحة المنشطات المصرية تؤكد إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وتابع:"سوف يتم أخذ عينة أخرى من رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا قبل توقيع الإيقاف عليه "

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "حديث جمال علام على أزمة رمضان صبحي خطأ كبير".

وتابع: "قانون منظمة مكافحة المنشطات الدولية واضح وصريح حتى في حال وجود عينة إيجابية فيجب أن تكون سرية للغاية".

وتابع: "أصعب عقوبة ليست الإيقاف وإنما الإعلان عن الأزمة بخرق واضح وصريح للكود الدولي للجنة مكافحة المنشطات".

وأردف: "ما فعله رئيس اتحاد الكرة هو إما إعلان عن عقوبة اللاعب عن عمد فتكون جريمة رياضية، أو أعلن عنها عن جهل بالقانون وهي جريمة إدارية أكبر من الأولى.

عاجل.. الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع طارق حامد وبن شرقي

تحاول إدارة نادي الزمالك مواصلة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لعودة الفارس الأبيض إلى منصات التتويج من جديد.

وأكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحاته مع ابراهيم فايق عبر شاشة أون تايم سبورت:" هذه المباراة هامة جدا في مسيرة جوميز بعد الهزيمة في مباراتين متااليتين".

وتابع:" فيوتشر يقدم أداء محترم في الكونفدرالية، والزمالك حرص على زيارة أحمد رفعت بعد استقرار حالته عقب التواصل مع هيثم عرابي وأود أن أشكر وليد دعبس خلال هذه الأزمة".

وواصل:" حدث نقاش مع جوميز عقب مباراة الجونة بشأن الصفقات الجديدة وتم التأكيد على دعمنا الكامل له وتوفير جميع الصلاحيات الصفقات الجديدة بدأت في الانسجام".

وأشار:" جميع النجوم الذين مثلوا نادي الزمالك الباب أمام مفتوح وفي مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد، وأهم ما نبحث عنه هو تدعيم الفريق، والمدير الفني سوف يكون له الدور الأبرز في يد جوميز".

وأختتم:" كل ما يتم تداوله حول إتمام أي صفقة في الوقت الحالي غير صحيح".

أول رد من الزمالك على واقعة خروج شيكابالا من مواجهة فيوتشر

أثار محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا واسعا بعد انتهاء مواجهة فريقه أمام نظيره فيوتشر في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بسبب تغييره في الشوط الثاني.

وظهر شيكابالا غاضبا أثناء تغييره من جانب المدير الفني جوزيه جوميز، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأكد أحمد سالم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحاته مع سيف زاهر عبر أون تايم سبورتس:" شيكابالا خرج غاضبا خلال تغييره وذلك ما أكد عليه جوميز عقب المباراة".

وتابع:" سبب غضب شيكابالا أنه كان يقدم أداء مميز في الفترة قبل تغييره وذلك ما ظهر في فرصتين هامتين قبل دقائق من مغادرته".

وواصل:" الأمر بسيط ومحلول والمدرب يقدره كثيرا، كما أن هذا الأمر طبيعي للاعبين لا يوجد من يحب أن يخرج من المباراة ولكن يظل شيكابالا أسطورة".

وأوضح عن فرحة زيزو بالهدف:" فوجئت أن هذا هو الهدف الأول لزيزو خلال عام 2024، والإصابات التي ضربت اللاعب لذلك كان الاحتفال بالهدف حماسي".

وأختتم:" جمهور الزمالك يستحق الكثير فهو السبب الأول في الروح الموجودة داخل الفريق ومساندتهم لأحمد رفعت ليس غريب".

مدرب منتخب مصر السابق: الأهلي اقترب من الصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي دخل مواجهة سيمبا التنزاني بشكل جيد ولم يتحدث مطلقا عن الظروف في ظل غياب أكثر من لاعب وأيضا ظروف السفر وحالة الإجهاد، مشيرًا إلى أن الأداء في الملعب تأثر بهذه الأمور، لكن الفريق الأحمر كان موفقًا وحسم اللقاء لصالحه وهي خطوة جيدة من أجل الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كولر اختار التكتيك الأمثل لخوض لقاء سيمبا، ولعب على التحولات الهجومية، ومصطفى شوبير تألق في الذود عن مرماه".

وواصل: "هناك بعض الثغرات الدفاعية خصوصا من العمق والمفترض أن يتم تلافيها مستقبلا، لكن المدرب السويسري لعب بشكل جيدًا، ونجح في الانتصار رغم الظروف المصاحبة للمباراة من غيابات وارهاق والطقس".

وتابع: "أتمنى أن يتم عمل حساب جيدًا لفريق سيمبا في لقاء الإياب، لا بد أن يكون هناك حرص من لاعبي الأهلي، وتسجيل أكثر من هدف، لقتل المباراة، خصوصا أن نتيجة الـ1-0 (دمها تقيل)".

وختم: "بكل تأكيد لدي ثقة كبيرة في حسم بطاقة الصعود لنصف النهائي".

آخر تطورات أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه سيتم استدعاء محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى لجنة الانضباط بعد تهديدات النادي الأهلي باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرا إلى ان اتحاد الكرة أعلن أنه ليس من حق الشيبي للقضاء المدني.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "تحددت جلسة يوم 18 أبريل القادم للنظر في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي".

وتابع: "الأهلي سيلجأ إلى الفيفا لأن الواقعة حدثت في ملعب كرة قدم، واتحاد الكرة المسئول عن الأمر اتخذ قراراته، وبالتالي لا يمكن معاقبة اللاعب مرتين".

وأتم: "لوائح الفيفا واتحاد الكرة تمنع اللجوء للقضاء المدني، لذلك الأهلي سيتجه إلى الفيفا خلال الأيام القادمة".