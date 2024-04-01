برشلونة يستعيد نجمه أمام باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - يستعيد فريق برشلونة، جهود أحد لاعبيه أمام باريس سان جيرمان في المباراة المقبلة بذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

دي يونج يعود في الذهاب أمام باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة سيعود في مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان بعد التأكد من جاهزيته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن بيدري لاعب الوسط لن يتواجد في ذهاب ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان، ولكنه يعمل على اللحاق بمباراة الإياب.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباراة ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.