بأمر أنشيلوتي.. ريال مدريد يتأهب للتفاوض مع صفقة دفاعية

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أحمد جودة - القاهرة - يتأهب نادي ريال مدريد، للدخول في مفاوضات رسمية من أجل ضم أحد لاعبي ليل الفرنسي، لصفوف الفريق الملكي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ليني يورو هدف ريال مدريد القادم

يسعى نادي ريال مدريد، للتعاقد مع ليني يورو مدافع ليل الفرنسي، من أجل تعزيز خط الدفاع في الموسم المقبل.

أشار الإعلامي خوسيه فيليكس دياز التابع لصحيفة “ماركا” الإسبانية إلى إن خورخي مينديز، وكيل أعمال ليني يورو، قد أبلغ ريال مدريد أن المفاوضات مع نادي ليل ستبدأ في الفترة المقبلة.

وأوضح إن الإدارة الرياضية والمدرب كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد يرون ليني يورو لاعبًا مناسبًا ليكون في التشكيلة الأساسية للفريق.

يذكر إن ليني يورو صاحب الـ18 عاماً، يرتبط بعقدٍ ساري مع نادي ليل حتى يونيو 2025، وقيمته السوقية تبلغ 40 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.