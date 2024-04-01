نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اللجنة الأولمبية يعلن رفع مكافأة ذهبية أولمبياد باريس ل 5 مليون جنية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك لائحة مالية جديدة من قبل وزير الشباب والرياضة للأبطال فى الأولمبياد المقبلة حيث تصل إلى الضعف.
تصريحات ياسر إدريس
وأوضح ياسر إدريس خلال تصريحات إذاعية: هناك اتفاق مع بعض الرعاه لتصل المكافأة المالية للأبطال فى الأولمبياد المقبلة اصحاب الميدالية الذهبية من 4 إلى 5 مليون جنية.
وتابع ياسر إدريس: البعثة المصرية فى غانا بدورة الألعاب الأفريقية تكلفت 30 مليون جنية وحققنا اكبر من الميداليات الذهبية فى التاريخ.
وأضاف ياسر إدريس قائلا: سوف اقوم بالترشح فى الإنتخابات القادمة باتحاد السباحة واللجنة الأولمبية الأفريقية.