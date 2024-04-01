الرياضة

رئيس اللجنة الأولمبية يعلن رفع مكافأة ذهبية أولمبياد باريس ل 5 مليون جنية

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أحمد جودة - القاهرة - ‏‎أكد ياسر إدريس  رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك لائحة مالية جديدة من قبل وزير الشباب والرياضة للأبطال فى الأولمبياد المقبلة حيث تصل إلى الضعف.  

تصريحات ياسر إدريس

‏‎وأوضح ياسر إدريس خلال تصريحات إذاعية: هناك اتفاق مع بعض الرعاه لتصل المكافأة المالية للأبطال فى الأولمبياد المقبلة اصحاب الميدالية الذهبية من 4 إلى 5 مليون جنية.

وتابع ياسر إدريس: البعثة المصرية فى غانا بدورة الألعاب الأفريقية تكلفت 30 مليون جنية وحققنا اكبر من الميداليات الذهبية فى التاريخ.

‏‎وأضاف ياسر إدريس قائلا: سوف اقوم بالترشح فى الإنتخابات القادمة باتحاد السباحة واللجنة الأولمبية الأفريقية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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