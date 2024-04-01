عاجل.. تشكيل روما الرسمي لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دانييلي دي روسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق ليتشي، مساء اليوم الإثنين الموافق 1 إبريل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي

موعد مباراة روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة روما مع نظيره فريق ليتشي، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب فيا ديل ماري.

تشكيل روما الرسمي لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: كارسدروب، مانشيني، نديكان، أنخلينو

خط الوسط: كريستانتي، باريديس، بوفي

خط الهجوم: بالدانزي، زالوسكي، روميلو لوكاكو

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد ليتشي

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا