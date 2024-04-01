نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فابريزيو رومانو يؤكد رحيل ثنائي برشلونة في نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، إلى رحيل اثنين من لاعبي برشلونة بشكل شبه مؤكد في نهائي الموسم الجاري.

رومانو: رحيل ألونسو مؤكد.. وشكوك حول روبيرتو

قال فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن ماركوس ألونسو سيرحل عن صفوف برشلونة وسيصبح لاعبًا حرًا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابع: “هناك احترام كبير ومتبادل بين النادي واللاعب ألونسو لكنه سيغادر في يونيو، وقد اتخذ القرار بشكل نهائي”.

وأوضح رومانو إن من الممكن أيضًا رحيل سيرجي روبيرتو مجانًا عن برشلونة في نهاية الموسم.

ولفت رومانو إلى إن مصير روبيرتو والقرار النهائي بشأنه يتوقف على مستقبل المدير الفني تشافي هيرنانديز.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى إن نادي برشلونة يحاول إقناع تشافي بالتراجع عن قرار رحيله والاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، بعد استقرار النتائج وتحسب مستوى الفريق بالفترة الماضية.