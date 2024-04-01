نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يوافق على رحيل نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لا يمانع في رحيل داني سيبايوس لاعب الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

سيبايوس يريد الرحيل عن ريال مدريد

وأكد موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن سيبايوس يريد الرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن اللاعب لا يشارك بصفقة مستمرة تحت قيادة أنشيلوتي.

وأضاف الموقع، بأن أنشيلوتي ليس لديه أن مانع من رحيل سيبايوس في نهاية الموسم الجاري، خاصة أنه لا يعتمد عليه في ظل وفرة اللاعبين في خط الوسط، وهو ما يصعب مهمة اللاعب في اللعب بشكل مستمر مع الفريق الملكي.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 75 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط كاملة عن برشلونة صاحب المركز الثاني بـ67 نقطة.

